1.沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco周一突然宣布調漲3月銷往亞洲主要市場、美國和歐洲的油價。這是自去年9月以來，沙烏地阿拉伯首度調漲銷往亞洲的油價，令預期會降價的投資人和煉油商大感意外。Aramco調漲3月起銷往亞洲的多款油品價格，其中最重要的阿拉伯輕原油價格調漲20美分。此外，銷往歐洲的所有油品價格調漲2美元，而銷往美國的大部分油品價格調漲30美分。

2.高盛表示，產油國的庫存與剩餘產能偏低，以及在中國大解封之際，看好到第三季布蘭特期油價格將站回每桶100美元大關。此前摩根士丹利也提出類似的預測。

3.高盛上修對美國的經濟預測，將未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性從35%調降至25%。高盛表示，美國就業市場仍然強勁，且商業活動調查顯露改善跡象，使近期經濟下行的風險明顯降低。

4.外媒報導，美國總統拜登周二將發表《國情咨文》（State of the Union），其中將再度提到針對富人的最低稅率，以及將企業庫藏股附加稅率從目前的1%提高為4倍。此外，拜登將提議美國基建法所涉及的項目應採購美國的原材料。

5.美國財政部長葉倫周一表示，通膨正在下降且勞動力市場依然強勁，美國經濟可能避免陷入衰退。她並呼籲國會提高舉債上限，以免造成經濟和金融災難。

6.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周一表示，美國1月非農就業人數遠超出預期，表示美國央行可能需要做更多工作，而最終利率可能超出先前預期。此番發言或許暗示聯準會可能有必要在5月之後繼續升息。波斯提克今年沒有政策表決權，他表示自己不排除聯準會需要再度升息50個基點的可能性，但也強調這並非其基本假設。波斯提克之前表示聯邦基金利率需升至介於5%～5.25%才可能抑制通膨。根據聯準會去年12月發布的點陣圖，央行決策官員預期基準利率將在今年升至5.1%（中位數）到頂。

7.彭博援引消息人士報導，在俄烏戰爭即將滿一周年之際，拜登政府考慮最快本周對來自俄羅斯的鋁材徵收200%的高額進口關稅，藉此向俄羅斯持續施壓。

8.美國債息漲幅擴大，10年期指標公債殖利率一度大漲12.3基點，報3.655%，站上4周新高。2年期債息一度漲19.2基點，報4.493%。

9.美國就業數據意外強勁，聯準會的最終利率可能高於先前預期，周一ICE美元指數尾盤大漲0.76%，亦給美股帶來壓力。日媒報導日本政府已經向立場偏向鴿派的日本央行副總裁雨宮正佳徵詢接任央行總裁的意願，日圓應聲下挫1.3%，報132.9兌一美元，創下近1個月新低。英鎊跌0.2%，報1.20245美元，創下一個月新低。歐元繼上周五下挫1%後，周一再跌0.6%，報1.0724美元，創下1月9日來新低。

10.不畏美元和美國債息走高，在避險需求帶動下，周一紐約期金收漲2.9美元或0.2%，報每盎司1879.5美元。分析師表示，聯準會可能繼續升息不利於美國經濟前景，避險需求升溫對金價有利。

11.周一紐約期油漲0.98%，收在每桶74.11美元，布蘭特期油漲1.31%，收在80.99美元。高盛和國際能源署（IEA）皆看好中國石油需求的復甦前景。高盛表示布蘭特期油價格將上看100美元，國際能源署周日表示今年中國將貢獻全球原油需求半數的增長。惟美國若繼續升息將不利於經濟前景，以及美元勁揚，使油價漲幅受抑。