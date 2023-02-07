前新竹市長林智堅「戰清白」近日接連失利，包括遭竹科管理局提告侵權、學位撤銷訴願被教育部駁回，昨他提告王鴻薇妨害名譽又敗陣、法院以「爆料有所本」不起訴王。不少人更認為，民進黨恐將與他做切割。對此，民進黨前立委林濁水也發文質疑，當初民進黨在時任黨主席、總統蔡英文帶頭下，鼓勵林智堅去爭清白，「是聰明的嗎？」

林濁水今（7）日在臉書發文直言，任何正常人，尤其了解訴願程序的人，對林的訴願結果，是慘遭教育部駁回，都不會感到意外。

但林濁水話鋒一轉，質疑林智堅「昏了頭提訴願，也就罷了」，但整個民進黨在當時，由時任黨主席蔡英文帶頭鼓勵、聲援他「爭取清白」，此舉是聰明的嗎？「太奇怪了！」

網友們也在林濁水的貼文留言，表示「很奇怪，這是林智堅個人的誠信問題，在不是很清楚他是否抄襲下，怎麼會一個黨的黨主席去為他強力背書叫他去提訴願？」、「民進黨損失慘重」、「人類難逃情緒漩渦，蔡英文若不是過度信任陳明通，就是太愛林智堅，遠遠勝過理智」。