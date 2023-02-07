大陸《環球時報》7日報導，美國對中國大陸半導體製造設備出口限制，不僅影響到已就此達成協議的美國、荷蘭和日本，還間接殃及包括德國在內的其他國家。德媒稱，部分德企將損失慘重。

德國《青年世界報》6日報導，來自德國巴登-符騰堡州的蔡司集團和創浦（TRUMPF）集團將直接受到影響。蔡司為荷蘭光罩對準曝光機（Mask Aligner ，大陸稱「光刻機」）生產企業ASML提供高科技反射鏡，創浦則提供雷射技術。

《青年世界報》稱，蔡司和創浦提供的設備價值合計占ASML EUV（極紫外線）光罩對準曝光機附加值的2／5左右。與此同時，他們也從交易中賺取了相當的利益。在蔡司的年營業額（高達75億歐元）中，有23億歐元（近1／3）來自半導體業務。報導稱，一台EUV機器高達1.6億美元左右，一台DUV（深紫外線）光罩對準曝光機的價格要8000萬美元。

「如果未來ASML的銷量因在中國的業務收縮而減少，那麼蔡司和創浦也會受到影響。」《青年世界報》補充說，這樣的例子還有很多：英飛凌是德國最大的半導體製造商，最近在中國大陸業務中完成了38％的銷售額，而該製造商可能會受到美國晶片行業制裁的影響；福斯汽車正在中國大陸推動電動汽車的開發和生產，完成了其集團銷售額的37％，而這依賴於運轉良好的半導體市場。

德國《商報》上周報導稱，在歐洲，美國對中國的「晶片戰」正在引發恐懼。美國的「新規則」不僅影響美國，也影響其他國家，例如德國和荷蘭等歐盟國家。和中國貿易往來尤其頻繁的德國企業會損失慘重，如福斯、巴斯夫（BASF）和博世（BOSCH），這些公司已在中國投入鉅資。

報導引述半導體行業協會 (SIA) 的數據稱，兩年前，中國大陸半導體行業趕上了歐洲，占全球近10％的市場占比，明年可以達到17％。