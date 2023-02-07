印度自製艦載型「光輝」NP-2驗證機首度成功在首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）上起降

印度自製「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）6日首度成功起降首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant），達成重要的里程碑，向「印度自力更生」（Atmanirbhar Bharat）計畫邁進一大步。

綜合外電報導，雖然上艦的只是艦載型「光輝」NP-2技術驗證機，但證明了印度擁有研製艦載機的重要技術，而這將為研製雙引擎艦載機（TEDBF）鋪路。

印度海軍在聲明中說，這發展證明印度有能力設計、研製，打造並在自製航母上操作自製艦載機。去年9月正式入列印度海軍的「維克蘭特」號正在進行重要的飛行測試，希望今年能完全發揮戰力。

Another historic first!



LCA NP-2 traps aboard @indiannavy's INS Vikrant, the first aircraft to be recovered by the indigenous aircraft carrier as part of its post-commissioning workup. The jet was flown by Capt Shivnath 'DAX' Dahiya, CO of the Naval Flight Test Sqn (INAS 552). pic.twitter.com/vHkqf19u4r — Angad Singh (@zone5aviation) February 6, 2023

而除了艦載版「光輝」戰機外，在「維克蘭特」號上進行飛行測試的，還有俄製米格（MiG）-29K戰機。不過，艦上採用的仍是滑跳式甲板和攔阻索設計。未來「維克蘭特」號上很可能部署12架米格-29K戰機，而在第一款自製雙引擎艦載機原型約2026年完成，並可能於2032年量產前，將對外採購戰機滿足過渡期的需求。