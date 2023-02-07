土耳其當地時間6日凌晨發生規模7.8大地震，是百年來最強地震，造成逾3800人死亡，約5700棟建築倒塌，死傷慘重，我內政部消防署第一時間組織台灣搜救隊，昨天（6日）晚上10點22分28 搭機前往土耳其救災，有網友分別在機場及飛機上目睹台灣救災團隊，感動喊「加油啊！台灣救難搜救隊」，吸引1.5萬人按讚，直呼是回報921恩情的時候了，希望土耳其能順利度過難關。

土耳其6日清晨率先爆發的芮氏規模7.8強震，堪稱該國100年來最強地震；圖為救難隊於敘利亞北部伊德利布省全力搶救罹難者。 (圖/路透)

土耳其東南部6日清晨發生7.8強震，且餘震不斷，下午又發生6.1地震，目前累積超過3800人死亡，5700棟建築物倒塌受損，有土耳其地震專家表示，該地震震央位在4個主要斷裂帶的交界處，破壞力約130顆原子彈爆炸43秒，加上發生在寒冬深夜，救災困難。

有網友昨晚（6日）在機場目睹搜救隊出發的的畫面。(翻攝自爆廢公社二館)

我內政部消防署得知消息後，組織第一梯40人、3隻搜救犬的搜救隊，帶近5噸裝備器材前往土耳其救災，有網友昨晚（6日）在機場目睹搜救隊出發的的畫面，PO上「爆廢公社二館」，吸引1.5萬網友按讚、為土耳其祈福，「921地震時，土耳其政府民間也共組救難隊馳援，謝謝所有救難英雄，祝一切平安」、「當年921就是土耳其最早來的」、「921土耳其也有派救難隊」、「加油，天佑土耳其！台灣救難隊都要一切平安順利」。

還有人捕捉到救難隊上飛機的畫面，有種莫名的感動，「謝謝土耳其曾伸出援手QQ」、「這個看了會感到哭欸」、「加油啊！台灣救難搜救隊」、「辛苦了，當初921是土耳其來協助我們，這次換我們回報恩了」。