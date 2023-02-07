高壓氧小組成員為患者進行單艙高壓氧治療（圖中非患者當事人）。(豐原醫院提供)

台中4口之家一氧化碳中毒送急診，豐原醫高壓氧治療向死神要人。（豐原醫院提供）

台中市豐原區李姓一家4口，春節期間因霸王級寒流來襲，門窗緊閉造成空氣不流通，使用熱水器洗澡後感到頭暈、噁心，機警的到豐原醫院掛急診求治。急診醫師抽血檢查後，診斷為一氧化碳中毒，立即給予高壓氧治療，將其毒性危害降至最低，減少腦部及心肺重要器官的併發症發生。

豐原醫院高壓氧中心主任陳明澤表示，一氧化碳中毒難以被人體察覺而受封｢隱形殺手｣之名，中毒的症狀也會因中毒濃度、暴露時間而有不同。中毒症狀較輕者，可能表現症狀為頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、四肢無力等；但當一氧化碳中毒的症狀發生時，其實已經相當危險了。

「預防勝於治療」！陳明澤說，一氧化碳中毒是可預防的意外事故，近年來絕大部分是室外型熱水器引起，民眾雖未將熱水器裝在屋內，但因陽台加裝窗戶，若忘記開窗、晾掛大量衣物，恐導致通風不良而等同於室內，以至於一氧化碳無法排出。

陳明澤強調，一旦懷疑是一氧化碳中毒，現場最重要的還是立即將門窗打開、讓空氣流通，盡速送醫，以縮短從發現患者到送抵醫院，即時接受高壓氧治療的時間。