亞系外資認為，鑑於經濟疲軟，目前並未看到未來幾個月科技週期有觸底跡象，需求疲弱致半導體高庫存、智能手機和其他消費電子產品持續積累。在經過季節性調整後，電子產品的庫存出貨比(IV/SH)比歷史五年平均水平高出53%，進一步為近期科技股前景蒙上陰影。

其次，當亞太該地區正在慶祝中國大陸解封復工之際，但台灣受惠幅度不大。自2019年以來。中國公告，鑑於當前兩岸關係，自該年8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放赴台自由行的省市都停發。

最後是，美中貿易戰為全球經濟帶來風險，國際貨幣基金組織（IMF）認為，如果美中大國設置新的貿易壁壘，以便在地緣政治競爭中獲得優勢，可能會引發一個破壞性的循環，既傷害中產階級和貧困家庭，又讓富人毫髮無損，多數人可能會進入一個更貧窮、更不安全的世界。

該外資預測，台灣GDP增長將從2022年的2.6%放緩至2023年為1.6%。在科技領域，該外資相對更看好上游晶圓代工和電動汽車及遊戲股，同時對ABF基板、PC/NB、自動化、伺服器和IC設計持謹慎態度。在非科技領域，偏化零售、電信和紡織，但對石化和自行車行業持謹慎態度。對水泥和鋼鐵持中立態度。