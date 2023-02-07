有句話說，戀愛是兩個人的事，而婚姻卻是兩個家庭的事，在選擇另一半時，門當戶對到底重不重要？日前有名女網友透露，某次與男友通話時，意外聽到男友爸爸說「女朋友用一用換下一個就好了」，讓原PO既錯愕又受傷，無法接受男友事後的態度，以及男友爸爸的價值觀，文章曝光後引發熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，與男友交往一年多，一直以來2人都有長時間通電話的習慣。某次與男友通電話時，男友一邊和爸媽聊天，一邊把手機放在一旁，而男友與爸媽突然聊到交女朋友這件事，當時男友的

爸爸在不知情的情況下，突然說了一句「女朋友用一用就換下一個就好了」，而男友聽到後也沒有反駁，男友的媽媽則是頓了一下才反駁道「你在說什麼亂七八糟的話」。

原PO表示，她當下十分錯愕也很受傷，因為自己的父母是在大學教職體系工作，平常在家連髒話都不會講，絕對不可能講出類似的話，反觀男友家庭則是時常用髒話問候彼此的類型。

原PO透露，事後她向男友坦白自己很在意那句話，但男友只認為爸爸只是愛亂開玩笑、亂講話，但她認為，自己也是家裡好好養大的女兒，論家庭狀況或是經濟層面都優於男友家，而論外貌條件，她也自認大大優於男友。但自己非常欣賞男友刻苦耐勞的個性，且對方也對自己非常好，才會那麼愛他，不過，男友事後一副「我爸就是這樣」的態度，讓她實在過不去，崩潰詢問「要如何忘記這難忘的一句話呢…」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「分，因為你以後結婚要叫這種人：爸」、「超沒水準欸，重點男友居然沒反駁」、「妳男友明明知道你在線上還連做表面樣子，連在意你的心情稍微反駁都不會，可以多多觀察這個人跟他的家庭。畢竟家庭教育的養成很可怕」、「分，有垃圾老爸，而且還對自己爸爸對另一半的羞辱言語蠻不在乎的兒子也不會是什麼高尚的人」、「環境對一個人的影響是很大的」。