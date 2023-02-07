儘管美國總統拜登堅稱自己計劃在2024年尋求連任，大多數的民主黨人如今認為，拜登完成一個任期便足夠了。

根據美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for PublicAffairs Research）的最新民調，只有37%的民主黨人表示他們希望拜登尋求連任，遠低於去年期中選舉前幾週的52%。

80歲的拜登雖大肆宣揚自己一連串的立法勝利和執政能力，但民調顯示，相對少的美國成年民眾在這兩點上給他高分。對受訪者的後續採訪顯示，許多人認為，他的年齡是一種負擔，拜登咳嗽、衰老步態和屢次被拍到失言失態一再成為各界關注的焦點，而年輕一點的人，可能較適合肩負起美國總統這個世界上壓力最大的工作。

在北卡羅來納州羅里（Raleigh）從事教育工作的37歲民主黨人奧佛曼（Sarah Overman）說：「老實說，我認為他太老了。我們可以選擇比較年輕的人。」

拜登明天將發表任內第2場國情咨文演說，屆時他將有機會直接回應外界對其執政能力的質疑。

民主黨在2022年11月期中選舉的表現優於預期，保住參院，在野的共和黨則險勝民主黨，奪得眾院控制權，讓前總統川普喊出的紅色浪潮變成紅色漣漪。

民調顯示，總體而言，41%的受訪者對拜登擔任總統的表現感到滿意，與去年底的支持率不相上下。大多數的民主黨人仍肯定拜登的表現，但他們對拜登競選2024連任的興趣已經下滑。

在民主黨人中，年輕人支持拜登再次競選總統的比例下滑較多。在45歲以上的民主黨人中，49%認為拜登應該競選連任，去年10月則為58%；但在45歲以下的人當中，僅有23%表示拜登應該競選連任，遠低於去年10月的45%。

拜登已是美國歷史上最高齡的總統，而年齡問題也一直困擾著他，如果他順利連任並做滿任期，卸任時將為86歲。拜登經常長時間工作，站著好幾小時，還得記住他在旅行中遇到的陌生人的名字，這些人想和拜登分享他們生活中的故事。

像35歲的楚基（Ross Truckey）這樣的選民就一直在仔細觀察拜登。2020年大選時，在密西根州擔任律師的楚基既沒投票給拜登也沒有投給川普。他認為，在一連串「低於標準」總統中，拜登是最新一人。

他說：「他的年齡、可能還有他的精神敏銳度，都沒達到我心目中的國家領導人水準。他有時看起來就是個老人，已經過了他最輝煌的時期。有時候，我會有些同情他被推往眾人面前。」

民調顯示，只有23%的美國成年民眾對拜登有效管理白宮「非常」有信心，遠低於拜登兩年前上任時的44%，一年前則為28%。此外，僅21%的人對拜登處理危機的能力很有信心，比去年3月的26%要少。

共和黨選民更不相信拜登。76歲的羅德里格斯（John Rodriguez）說，他認為拜登只是聽從幕僚的吩咐。他說：「我認為他不是發號施令的人，而是個傀儡，有人會告訴他要去哪裡，要說什麼。」

46歲的喬葛蕾卡（Vikram Joglekar）在2020年大選投給拜登，但他現在對拜登任職期間的表現，只說了「嗯」。

他說：「不是由我來決定某個人該不該參選。我不知道有誰會參選，但我希望他（拜登）的政黨能有更好的人選。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120207