華為遭美國強力制裁，業務收入受到嚴重打擊，但近年成功靠著專利費增加收入，包括半導體技術，專家分析指出，若是像極紫外光曝光機（EUV）這樣複雜的技術中，在其中之一的環節取得研發進展並不難，但如果是想發展成大規模的商業系統，就是一項艱鉅的任務。

CNBC報導，去年華為曾公開已經擁有EUV上的專利，當時引起市場議論，並好奇華為是否能就此生產屬於自己的EUV機台，若能成功，不僅是大陸晶片業的技術進步，更代表他們已經突破層層制裁，目前荷蘭艾司摩爾（ASML）是全球唯一一家生產EUV機台的設備廠。

美國華府智庫Albright Stonebridge Group大陸區高級副總裁Paul Triolo表示，華為在手機業務受到打擊後陷入苦苦掙扎，似乎在增加專利收入方面已經別無選擇，「在EUV複雜的技術環節中，取得一小部分的進展並不難，但要發展成大規模的商業系統，就是一項艱難的事。」

Paul Triolo提到，ASML花了將近30年的時間開發出EUV機台，且獲得數以千計的國際廠商與資金協助才有今天，這是大陸自行研發半導體生產設備最大弱點，他們缺少來自國際的支持。

Paul Triolo也質疑，就算華為取得許多專利，能否生產設備才是焦點，如果無法從更有遠見的角度搞清楚半導體領域的發展，最後仍會陷入困境。