教育部青年署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自主規畫壯遊企畫，今年徵件自即日起至年3月17日止，兩人（含以上）即可組隊提案，高中職在學學生報名「扎根種子組」，18歲至35歲青年報名「圓夢青年組」，入選者可獲實踐獎金2至8萬元。

榮獲111年「銅獎」的「家將少女行天下」團隊，由沈芊芊、曾泓慈、高郁婷組成，他們員5年前曾參加高雄市萬年季台客舞比賽，從排舞的過程中深刻感受到許多民眾對於八家將文化的刻板印象與不認識，因而希望結合創新表演藝術超越傳統文化，讓社會大眾了解八家將是結合力與美的傳統藝術文化陣頭。

團隊拜訪了幾個長期推廣八家將文化的工作室及團體，了解傳統文化中各派系的差異、規範及需留意警惕的禁忌，更深刻理解女性在推廣臺灣傳統文化時會遇到的困難與挑戰。

過程中，團隊有機會更近距離接觸八家將的團練情形及他們卸下臉譜後的面貌；聽著老將分享八家將興衰歷史、有趣的鄉野軼事及時代更迭下的八家將各家發展、一般民眾異樣眼光以及對八家將的未來展望。

團隊也北上參加淡水清水巖祖師廟舉辦的「淡水大拜拜」暗訪夜巡活動，看著將腳們眼裡閃爍的光芒，可以感受到他們對傳統文化的熱忱，也更堅定團隊朝著推廣八家將舞蹈的目標前進。

「改變刻板印象、創新表演藝術、顛覆傳統概念」是此次團隊的目標，團隊還以快閃表演方式試圖打破大眾認為跳八家將就是壞小孩、只有男性才可以跳八家將等刻板印象，期許透過女性的表演身分撕下標籤，認識這項傳統文化。

對此項計畫有興趣者，可至「壯遊體驗學習網─感動地圖計畫專區」查詢相關訊息。