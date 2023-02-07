土耳其震央附近的卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）救災畫面。

土耳其南部7.8、7.5強震，至今造成逾3700人喪命、上萬人受傷，傳出震央地帶有30至40名消防員在救援時遇上建築物倒塌，救援反而受困，目前尚不清楚消防員狀況。另外外媒報導，土耳其各地瓦礫堆下也屢屢傳來受困民眾的尖叫聲。

綜合路透社、土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其南部與敘利亞接壤地帶6日清晨遭遇7.8強震、後續又面臨7.5大地震襲擊後，至今兩國罹難人數已超過3700人，土耳其當地已有2379人喪命、逾1.4萬人受傷。

綜合土耳其當地媒體等報導，傳出震央附近的卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）有30至40名消防員在一棟體育館救災時，體育館突然倒塌，消員人員反而被倒塌建築壓住、受困，目前尚不清楚消防員狀況。

餘震反而增加土耳其救難人員的搜救難度。圖為救難人員從斯肯德隆市（Iskenderun）一處倒塌的旅館中救出倖存者。（圖／路透社）

另外據美聯社報導，重災區土耳其東南方多處倒塌建築底下屢屢傳來受困者的尖叫聲，救難人員大叫「有人聽見我嗎？」他們在巨大混凝土板下爬進爬出，試圖尋找生還者。

6日卡拉曼馬拉斯省一處瓦礫堆中，救難人員大聲疾呼「慢慢的、慢慢的」，他們一步一步用擔架將一名受困男子從混凝土板下抬出，他的脖子被固定住。

報導指出，土耳其官方出動數千名救難人員、消防隊員、醫護人員及3500名軍人到10省救災，餘震使救災變得更加困難。