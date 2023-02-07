分析師指出，美股兩天回跌主要反應通澎、升息隱憂，台股跌幅不大，利空有鈍化的跡象。今日電子股資金比重約在5成左右，生技也續強，目前日KD在高檔，指數年線上下震盪，不少個股利空並不跌，顯見買盤稍微積極一點，預期台股會呈現高檔震盪的格局。

台積電(2330)開低後見買盤，股價由黑翻紅，守在平盤之上；IC設計有火種，創意(3443)領軍衝鋒，漲幅逾1.5%；環球晶(6488)可望淡季不淡，上漲1%以上；電動車零件概念股，建碁(3046)狂飆8.7%，華孚(6235)、美琪瑪(4721)漲幅在1~2.3%不等；面板族群買單湧入，友達(2409)明(8)日開法說會，股價漲幅逾3%、群創(3481)漲幅逼近2.5%；ABF戴板三雄聯袂揚升。

分析師指出，周一指數出現漲多拉回，跌破5日線均線出現下彎，日KD指標也在高檔出現下彎，短多漲勢受阻。相較於美股並不理想，預期台股短線漲多下，指數有修正機會，在5日線未站回前，短線操作宜暫時抱持保守態度。

台股近日若未能站回15493點及5日均線，分析師認為，短線大盤將轉高檔震盪。目前盤面呈現族群輪動上漲，建議可趁短線震盪換手過程，逢低承接營運可望落底或回溫，以及元月營收優於預期等利多發酵的相關個股。