知名行腳節目《愛玩客》去年改版大換血，將主持9年的小鐘（鐘昀呈）與徐瑋吟（鮪魚）換掉，改由胡祖薇與木木（林葦妮）接棒主持，沒想到幾個月後卻傳出節目已經收攤，而前主持人徐瑋吟（鮪魚）目前另開行腳節目，努力經營著自己的YouTube頻道。

根據《鏡週刊》報導，小鐘（鐘昀呈）與徐瑋吟（鮪魚）在節目中搭檔長達九年的時間，不過當節目決定改版時，主持人小鐘與鮪魚仍與製作單位前往小琉球出外景，沒想到錄影結束就接到「改版換血」的通知，對此，小鐘也在社群發文難過表示「我們下『客』了！」。

另外，轉戰YouTube頻道的鮪魚，也另開旅遊行腳節目，不過因頻道成立不久，訂閱率也不如預期，之前她多次出外景，採訪要求也屢遭飯店、民宿婉拒，雖然近期好不容易疫情趨緩得以出國到日本、冰島以及泰國等地出外景，但因為預算及製作費不多的緣故，導致鮪魚須自掏腰包付飯店錢。

影片取自《徐瑋吟 Wei Yin Hsu》若有移除請見諒

事實上，《愛玩客》2011年開播，節目中根據主持人特性分支出多系列單元，而從早期詹姆士、吳鳳、惟毅、鐘昀呈（小鐘）和徐瑋吟（鮪魚），到近年來的姚元浩、李玖哲，及新一代的胡祖薇、雷艾美、小林賢伍等共歷經15代主持人，如今2022年底節目決定結束11年的行腳節目。