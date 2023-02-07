2022九合一選舉國民黨大勝後，國民黨台北市議員徐巧芯喊出世代交替，國民黨台北市前議員羅智強也傳出要回台北選立委。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹分析北市選情，認為藍營在2024的立委選舉中，至少可以在8席中搶下6個席次。

黃呂錦茹今（7）日在廣播節目《嗆新聞》接受專訪，針對已請辭黨部主委一事，她表示2021年底有四大公投，當時至少提前約半年就啟動，接著到2022九合一選舉及王鴻薇的立委補選，階段性任務已完成，加上累積的疲勞，才會提出辭職，不過國民黨主席朱立倫希望她先休息幾天，接下來會找她當面討論，因此目前未定案。

針對台北市的2024立委選情，黃呂錦茹指出，若以2022選舉的結果分析，最少會上6席，甚至有可能「八仙過海」，目前較沒把握的是第一選區（士林、北投）及第二選區（士林、大同），讓主持人黃暐瀚大驚，反問為何有把握贏回第四選區（內湖、南港）及第五選區（中正、萬華）。

黃呂錦茹直言，港湖區一直是國民黨基本盤，此次議員選舉，國民黨總計獲得超過11萬票，但民進黨只有5萬5千票左右，民眾黨及其他候選人約3萬9千票，加起來都比國民黨少，因此若提名妥善加上團結，她非常有信心搶回。

至於中正、萬華，黃呂錦茹則說，藍營議員的得票數同樣高於綠軍，且現任立委林昶佐的爭議也很多。她更透露，上次林昶佐的罷免案，因北市黨部擔憂罷免後還有補選，拖延太久會影響到2022的布局，因此只有在最後2個多星期出動青年軍，結果同意罷免還贏了1萬多票，「我認為這一席可以拿回來！」