前新竹市長林智堅話題不斷，除了遭竹科提告，其中華大學學位撤銷訴願更遭教育部以「基礎能力不足」為由駁回。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，民進黨應該對林智堅有所處置，而林自己也應該要知所進退。

王世堅昨（6）日在政論節目《57新聞王》強調，解鈴還須繫鈴人，林智堅一定要出來，向整個社會道歉，也別再硬拗了。他提到，國民黨高雄市議員李眉蓁，當年參選市長時被抓包論文抄襲，但李除了認錯道歉，也重新回去讀碩士，「這樣的態度，社會是接受的」他建議林智堅自己要判斷。

王世堅接著說，民進黨的態度其實是很清楚的，但聲量高的側翼網軍亂帶風向，當時側翼還流傳一份民調，稱社會多數民眾不認為抄襲有什麼重要，因此他才會說出「醫生論文抄襲，敢給他開刀嗎？律師論文抄襲，還會聘用他嗎？」等話。

王世堅認為，民眾對這件事非常清楚，林智堅沒得硬拗，民進黨要有一個態度、應該對他有所處置，林也應該要知所進退。