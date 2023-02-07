北市警大安分局日前根據線報，逮捕因越南籍阮姓毒品通緝犯，發現他的毒品是向同鄉移工購買，經阮姓男子配合將藥頭約出，警方埋伏再逮另名阮姓越南籍藥頭，查獲2小包安非他命。阮姓藥頭供稱，毒品是自己施用，但他卻不願配合手機解鎖，警方懷疑手機內有販毒相關事證，將持續追查幕後販毒集團。
大安分局臥龍所日前接獲線報，稱轄內疑似有失聯移工涉毒，警方立即成立專案小組，查出24歲阮姓外籍移工來台工作2年後，因不滿薪資過低而離開原工作地點，目前正因毒品危害防制條例通緝中。
警方循線調閱監視器得知其住處及工作地點，並於其工作地點將其查獲，經警詢得知，他的毒品是向另名越籍移工所購買，便設法將其上游約出。
為防止供毒藥頭逃逸，員警佯裝為一般民眾在和平東路一帶的民宅外埋伏，趁交易時當場逮捕27歲阮姓藥頭，並在其身上與車內起出安非他命2包。訊後警方依違反毒品危害防制條例等罪名移送台北地檢署偵辦，後續將持續溯源上游供毒藥頭。
大安分局呼籲，若民眾發現社區或周邊有任何可疑或不法行為，請主動提供線索並通知警方，防止不法分子趁機潛入社區，大安分局也將持續執行「清源專案2.0」不定時針對高風險大樓進行靖樓專案，防止任何不法行為滲透社區，維護轄區治安穩定。
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