鄰敘利亞邊界的土耳其東南部爆規模7.8強震，敘國有1200人喪命，數百萬人等待援助。聯合國人道事務官員表示，當地道路受損、燃料短缺、嚴冬惡劣天氣都阻礙他們的因應作為。

路透社報導，這次強震在震央所在的土耳其造成2300多人喪生，鄰近的敘利亞北部民眾也紛紛跑出室外。而敘北過去遭受的空襲和砲襲行動，早已讓人們身心煎熬，建築搖搖欲墜。

聯合國駐敘利亞人道主義協調員班蘭利亞（El-Mostafa Benlamlih）在敘利亞大馬士革（Damascus）接受視訊採訪時，告訴路透社說：「基礎建設毀了，我們過去用來從事人道工作的道路壞了，我們必須設法看怎麼接觸到民眾…我們正在努力。」

6日清晨發生這場規模7.8強震之前，聯合國即估計敘利亞西北部有超過400萬人因12年的內戰而流離失所，以難民營為家，並仰賴跨境援助過活。

雖然敘利亞前線多年來已大都處於停滯狀態，但日益加深的經濟危機對這個四分五裂的國家帶來嚴重影響，燃料短缺、停電次數增加、物資也愈來愈貧乏。

聯合國表示，敘利亞70%的人口需要人道支援，比例來到內戰開打以來的新高。

而這個數字還只是地震發生之前的情況而已。

班蘭利亞表示，現在，「還是同一批人，但遭受的苦卻更多」。

他指出，許多人的住處毀了，只能露宿街頭或睡在車子裡，冰點以下的低溫卻沒有足夠的外套、床墊等基本物資。

他表示，無論受災地區是由敘國政府還是反抗軍所控制，聯合國都會努力動員將所有可能的援助盡快送過去。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120207