光山開山宗長星雲大師5日圓寂。（資料照,柯宗緯攝）

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，不少人發文憶及與星雲法師的互動點滴。資深媒體人李艷秋表示，大師念茲在茲的是兩岸人民都能平平安安，並透露六、七年前的半夜，李艷秋老公李濤和星雲大師講了電話，其中交集最多的詞彙，是『中華文化』。李艷秋提到，當時大師已年近90，所思所想都是黎民蒼生如何安穩過日子，甚至夜不成眠，「大師的遺願，兩岸領導人都該嚴肅以對」。

李艷秋今(7)日在臉書指出，很多人談到大師的弘法、興學和傳播等志業，但在他們的接觸中，大師心頭重中之重的是兩岸。李艷秋提到，星雲大師歷經戰亂，念茲在茲的是兩岸人民都能平平安安，不再生靈塗炭。李艷秋透露，六、七年前的半夜接近11點，李濤突然接到大師一位弟子電話，問方不方便現在跟大師通個話？隨後兩人講了一通很長的電話，討論如何能讓台灣安全？兩岸如何能平安？兩人交集最多的詞彙，是『中華文化』。李艷秋說這個論述在大師論及對時局的看法時，都成為主軸。李艷秋感慨表示，當時大師也已年近90，所思所想都是黎民蒼生如何安穩過日子，甚至夜不成眠，大師的遺願，兩岸領導人都該嚴肅以對。

此外，李艷秋也提到與星雲大師結緣甚早，當時星雲大師籌建佛光大學時找她去主持義賣會，當時李艷秋認為她不會賣東西，且不是佛教徒，根本不稱職，星雲大師則說不是佛教徒有什麼關係呢？「辦教育不要分宗教黨派，把學校辦起來最重要」。

主持了生平第一場義賣會，李艷秋說星雲大師捐出好友張大千致贈的一幅墨荷拍賣，競標聲此起彼落，令李艷秋感到不可思議的是，落槌後得標人立即捐出再拍，另一人得標後又再捐回給大師，如此好幾個來回，畫價已超過一億，「這時星雲大師在台上不停地拭淚，台下的信眾們也一起掉淚」。李艷秋回憶道，這幅畫後來是誰標走已不記得，但現場大家跟著大師一起圓興學夢的感動，始終留在心中。