新北市中和日前傳出人倫悲劇，一家4口有3人餓死成乾屍，僅剩患有失智、重聽、中風的楊姓高齡父親獨活，行政院長陳建仁7日在臉書表示，他說自己為此深感痛心難過，他已責成政委林萬億督導相關部會盡快完成該案例的檢討報告，作為各級政府改進的參考。

陳建仁說，他指示衛福部積極與地方相關單位聯繫協調，先妥善照顧倖存老先生，並督導地方政府徹底落實各脆弱人口群的照顧，檢討現行社會福利措施是否有疏漏。

陳建仁說，除了督促各地方政府應確實依強化社會安全網核定的專業人力儘速補足；並依強化社會安全網建立的跨體系多機構分工架構，主動通報與轉介需要協助的脆弱人群，不用再等民眾提出申請，何況脆弱家庭資訊相對不足，政府應主動協助，減少可能的執行疏漏，更要善用社區鄰里的關懷支持與通報系統，彌補公部門無法面面俱到的限制。

陳建仁說，希望政府要肩負起照顧每一個人民的責任，特別是需要被照顧的鰥寡孤獨、身心障礙者和脆弱者，莫讓這類憾事再次發生。他已責成政委林萬億督導相關部會盡快完成該案例的檢討報告，作為各級政府改進的參考。