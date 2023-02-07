藝人艾莉絲2015年結束與日籍前夫婚姻後，2017年帶著女兒梨梨嫁給英國外交官馬培迪，隔年生下兒子威廉弟，一家四口幸福美滿生活令人稱羨，目前定居於倫敦的她，因為難適應當地寒冷天氣，這幾個月狂開暖氣，沒想到電費帳單高達569.64英鎊（約台幣21000元），讓她無奈表示：「嚇得我再也不敢開暖氣了」。

艾莉絲於臉書曬出電費帳單，只見費用高達569.64英鎊（約台幣21000元），讓她難以置信表示：「這還是扣除了政府減免的200英鎊，幾乎是平常電費的10倍，嚇得我再也不敢開暖氣了」，至於英國電費如此誇張，她分析是戰爭、通膨、能源短缺等原因導致，不過得知老公將原因怪罪於她把屋子搞成跟「台灣室溫」一樣，讓她無奈反駁：「半夜被零下-5度的低溫給冷醒的感覺，真的很厭世，真的會很想立馬買機票回台灣，我冷死對你有什麼好處呢 」。

不過看到帳單費用如此昂貴，艾莉絲坦言已經把室內暖氣都關掉，只有在睡覺時才打開，還為此買了一條電毯應急，導致自己無時無刻都躺在鋪著電毯的床上，幾乎一步都不敢移開，似乎讓她忍不住暴氣問尪 ：「你自己選，你到底要人、還是要錢」。

眼見艾莉絲分享此親身經歷，網友紛紛留言：「電毯耗電量應該跟暖氣也差不多吧」、「日本也是漲了三成，這麼冷的天不開暖氣怎麼活」、「應該改一下暖氣的設定時間，睡覺的時候關掉，起床前30分鐘再開就可以」、「不買羽絨睡袋來保暖嗎？可以把全身都包起來」。