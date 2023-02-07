第65屆葛萊美獎頒獎典禮於昨（6）日稍早（美國時間5日）於美國洛杉磯Crypto.com Area正式落幕，而現場除了請到美國第一夫人來頒獎外，也聚集了多位大咖明星前來共襄盛舉。其中，同樣身為頒獎人的瑪丹娜，一登上舞台就受到矚目，但網友卻被她的驚人的近照給嚇壞。

在今年的葛萊美獎頒獎典禮上，光是天后碧昂絲（Beyoncé）就在入圍9項大獎中拿下4座獎盃，成為葛萊美大會史上最高獲獎紀錄的歌手，而同樣呼聲極高的入圍者哈利（Harry Styles）及肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）也分別奪下3項音樂大獎，實力備受肯定。而當晚除了受獎者受到矚目外，頒獎人也同樣吸睛，大會請來了巨石強森（Dwayne Johnson）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、瑪丹娜（Madonna）等重量明星，還找來了美國第一夫人吉兒拜登（Jill Tracy Biden）一同頒獎，使頒獎典禮星光熠熠。

其中，縱橫演藝圈超過40年的瑪丹娜，在Sam Smith與Kim Petras表演道德禁忌《Unholy》前，便霸氣表示「我在音樂圈奮鬥40年，當有人覺得你的音樂有問題、是引起爭議或是危險的，只要有人這樣形容你，那就代表著你一定做對了什麼才會這麼吸引人注意，所以我在這裡向反叛者們喊話，反叛者們，你們一定要知道，你們製造問題的無懼態度，會被聽見、看見、也會被欣賞！」沒想到一席話竟引起全場歡呼。

但當網友一看到鏡頭拉近瑪丹娜，為她做臉部特寫時，卻忍不住驚呼「她的臉發生什麼事」、「事實證明醫美不是萬能的」、「我只想知道她脖子怎麼了」、「這是換了一張臉吧」，就連英國知名電視台主持人皮爾斯摩根 （Piers Morgan） 主持人也忍不住發文表示「我記得萬聖節是在10月」引起眾人熱烈討論。不過也有不少網友跳出來護航，認為她64歲已經保養的不錯了，眾人不應該太過嚴苛。

I thought Halloween was in October? 😱 pic.twitter.com/IJ8bizlhVB — Piers Morgan (@piersmorgan) February 6, 2023