獨行俠7日正式官宣了厄文（Kyrie Irving）交易案，籃網未能在最後一刻找到第3支球隊加入交易，這表示杜蘭特（Kevin Durant）在籃網的處境更加艱難。美媒《雅虎體育》一篇專欄指出，「厄文如願逃離籃網，跟隨在哈登（James Harden）離隊的360日之後。」杜蘭特原先組成了3巨頭，現在籃網卻只留下他以及非常不可靠的班西蒙斯（Ben Simmons）。

籃網買回丁維迪（Spencer Dinwiddie），另有大前鋒芬利史密斯（Dorian Finney-Smith），但現有陣容難以抗衡塞爾提克、公鹿這些東區強權。去年季外厄文宣布續留，杜蘭特提出想要轉隊，本季中途杜蘭特受傷，厄文卻趕在交易截止日跑了，該文認為「如果籃網把太多壓力交給杜蘭特獨自承擔，他又得再一次演出盛大的逃脫秀。」

去年季後賽首輪，杜蘭特、厄文場場都聯手打了超過40分鐘，卻還是慘遭塞爾提克4戰橫掃。季外杜蘭特「逼宮」要求開除總管和總教練，結果總教練納許（Steve Nash）遭到撤換，但是籃網的核心也被拆得面目全非。杜蘭特只想去有競爭力的球隊，例如太陽，他們確實也積極爭取杜蘭特，不過籃網的索價過高，所以杜蘭特要轉隊一直都很困難。

也有球迷在網路感嘆，杜蘭特可能後悔離開勇士，厄文也可能後悔不該和塞爾提克鬧翻，他們兩人都跑到了籃網，結果去年爭冠的兩支球隊碰巧就是勇士與塞爾提克。