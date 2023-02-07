至於剔除波動較大的食物與燃料的核心通膨，也從12月6.9%升至7.4%。之前，菲律賓央行曾預估元月當地物價可望落在7.5%至8.3%之間，但沒想到真正整體數據竟飆高至8.7%。
菲國央行在先前政策利率會議中，曾表示可能會進一步升息，好讓當地通膨能降回2%至4%目標範圍內。菲律賓在新冠疫情時的利率僅2%，但此波升息周期開始後，現在利率也大升至5.5%。
菲律賓政府7日表示，當地元月消費者通膨指數年增幅度高達8.7%，不僅高於路透社彙整各方數值7.7%，也比12月8.1%要多，且創2009年以來最高。前兩日才信誓旦旦宣布，不會跟隨美國升息步調的菲國央行，現在可能又要面臨貨幣緊縮壓力。
至於剔除波動較大的食物與燃料的核心通膨，也從12月6.9%升至7.4%。之前，菲律賓央行曾預估元月當地物價可望落在7.5%至8.3%之間，但沒想到真正整體數據竟飆高至8.7%。
菲國央行在先前政策利率會議中，曾表示可能會進一步升息，好讓當地通膨能降回2%至4%目標範圍內。菲律賓在新冠疫情時的利率僅2%，但此波升息周期開始後，現在利率也大升至5.5%。
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