至於剔除波動較大的食物與燃料的核心通膨，也從12月6.9%升至7.4%。之前，菲律賓央行曾預估元月當地物價可望落在7.5%至8.3%之間，但沒想到真正整體數據竟飆高至8.7%。

菲國央行在先前政策利率會議中，曾表示可能會進一步升息，好讓當地通膨能降回2%至4%目標範圍內。菲律賓在新冠疫情時的利率僅2%，但此波升息周期開始後，現在利率也大升至5.5%。