嘉義市昨驚傳出現一起情殺案，疑似有對情侶在爭執後，女方遭男方襲擊倒臥血泊中，送醫不治死亡，疑似行兇的男方則逃回位於桃園八德區的家中，從住家大樓頂樓墜下，屍體呈現身首分離，死狀相當慘烈，警方目前已通知男方的媽媽及妹妹到案製作筆錄。

警方指出，今天凌晨1點15分接獲報案稱，有人從八德區建德路某社區大樓頂樓19樓墜下，經調查發現死者是從嘉義犯案後逃回八德的汪姓男子。

據了解，27歲的汪男並無結婚，其租屋處在5樓，有家人發現異狀後報案，警消獲報趕抵現場，卻在地下室苦一時尋不到人，突然旁邊圍觀的路人通知有人倒臥在1樓，才發現汪男將車開下地下室後，從住家頂樓19樓墜下。

汪男的屍體最後在後花園的欄杆處被發現，由於從高樓墜下，汪男屍體四肢身首分離，救護人員判定明顯死亡，因此無送醫急救，現場也請家人指認是否是汪男本人。警方表示，並未在現場發現遺書，已通知汪男的媽媽及妹妹到案製作筆錄，協助釐清案情。

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