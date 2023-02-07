土耳其發生7.8級強震，造成嚴重死傷，內政部已派出第一批救援隊，台中市政府消防局也推派2名特搜員、2隻搜救犬及獸醫，已經整裝待發，目前被安排在第二梯次出發，台中市長盧秀燕在市政會議指出，九二一地震時中部受災嚴重，土耳其也來救援，民眾感念在心，將配合中央調度。

此外，佛光山星雲法師圓寂，盧秀燕今天下午將前往佛光山悼念，她指出，佛光山對台中市民非常照顧，也與台中市府有許多合作方案，像是防疫期間的合作、每年臘八粥等，為感念一代宗教家，將代表市民前往悼念。

台中市府消防局長孫福佑表示，台灣馳援土耳其的搜救隊，目前行政院規畫派出130名特搜員，第一梯次昨晚已經出發，台中市將派出2名特搜員及搜救犬Melody、腿腿，將於第二梯次出發，有信心在72小時黃金救援時間內搶救更多生命。

盧秀燕則說，台灣位處地震帶，對土耳其大地震造成的傷害感同身受，尤其，九二一地震中部受創嚴重，土耳其當時也來救援，民眾感念在心，台中市這次也派員前往土耳其馳援，將配合中央調度。