新年吃好料，若不運動容易變胖，根據國民健康署調查顯示，約39％民眾年後體重增加，且平均增加1.7公斤。為了讓民眾不再是「大腹翁」，中醫師拍攝「中醫師教你健康動」線上課程影片，邀請民眾一起做八段錦。將與影片同框運動的照片上傳到中正區健康服務中心LINE帳號，有機會獲得健康小錦囊。

根據國民健康署「國人春節期間體重控制電話訪問調查」顯示，約39％民眾年後體重增加，且平均增加1.7公斤，另有48％民眾運動量比平常少，46％與平常一樣，僅6％比平常多。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫師林舜穀說，民眾過年習慣吃好料，加上長時間滑手機、玩桌遊等，少動、多吃的生活習慣容易使核心肌群鬆弛，讓身體無法維持好的體態，包含肚子突出、駝背、腰痠背痛、感覺身體疲倦等。

他指出，八段錦是民眾最常練習的中醫養生運動，當中有著可以提振精神的動作，運動的同時也會用到一些比較少用的肌群。若民眾上班久坐、久站，背部、腰部及肩膀容易痠痛，做八段錦也能快速緩解，預防脊椎、腰椎退化。

林舜穀表示，不少研究證實持續練習八段錦，對改善大腦的認知功能與身體活動能力具有相當成效。而且八段錦所需的運動空間相當小，適合各年齡層，即使是輕度行動不便的長者，或認知障礙的失智症患者，都能嘗試坐式八段錦或簡化招式，改善全身循環。

台北市中正區健康服務中心主任余燦華表示，為養成民眾良好運動習慣，歡迎民眾跟著「中醫師教你健康動」影片一起動，即日起至3月6日，將與影片同框運動照片上傳至中正區健康服務中心LINE帳號的前100名民眾，即可獲得一份健康小錦囊。