瑞士聯邦國會友台小組昨（6）日來台，總統蔡英文特別在總統府接待。蔡表示，瓦德議員（Nicolas Walder）告訴她，他們這次的訪問團共有5名成員，所屬的友台小組是瑞士國會當中最成功的一個，有超過15%的國會議員參加，顯示出台灣對瑞士的重要性，讓蔡直呼感謝。此消息引熱議，大批網友卻不領情，紛紛留言狠酸。

蔡英文昨日在臉書發文表示，「歡迎瑞士聯邦國會友台小組訪團！」這幾年來，台灣議題在瑞士，越來越受到重視。而瑞士聯邦國會友台小組，更是重要的挺台力量，他們在國會中提出多項友台議案，展現對台灣的大力支持。

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

蔡英文指出，瑞士聯邦國會友台小組共同主席莫麟納議員（Fabian Molina）議員與瓦德議員（Nicolas Walder）率團來訪，他們都是台灣的好朋友。瓦德議員也告訴她，他們這次的訪問團共有5名成員，所屬的友台小組是瑞士國會當中最成功的一個，有超過15%的國會議員參加，顯示出台灣對瑞士的重要性。蔡強調，她要感謝所有訪賓，對台灣堅定的支持，也透過訪問，深入了解台灣，持續提升雙邊關係。

此文湧入破1000則留言，討論熱烈。除了民進黨同志及支持者讚聲外，也有大批網友留言批判、嘲諷：「已經斷交了幾個邦交國啊？怎麼不吭一聲呢？」、「還不是把台灣當盤子」、「台灣對瑞士的重要性就是晶片，台積電被掏空後，台灣對瑞士就不重要了」、「蔡總統真的很喜歡名詞創新，什麼是民主供應鏈，什麼是獨裁供應鏈？」、「那麼多人來、把台灣講得那麼重要，結果也沒跟我們建交啊！」