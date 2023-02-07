檢調偵辦台南市正副議長賄選案，昨天再度傳喚台南市議長邱莉莉、副議長林志展到案問訊，並以先前的保釋金「不足以防逃」為由，今天凌晨分別諭知150萬元、120萬元交保。對此，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，從保釋金的增加，可以推論此案已經出現「破口」，案情可能愈來愈往上升，起訴的機率愈來愈高。

蔡育輝表示，依地方制度法的規定，議員開會期間，包括定期會、臨時會，如果議會不同意，檢方想要逮捕、拘禁議員，恐怕很困難，這應該也是檢調選在臨時會前二天，再度請邱莉莉、林志展到案說明的原因。

蔡育輝認為，檢調再度傳喚邱莉莉、林志展問訊，並分別將保釋金，從50萬元20萬元再增加150萬元、120萬元，總計200萬元、140萬元；這段時間聽說有不少議員及相關證人，都被傳喚到地檢署或市調處具結作證人，從大家傳出來的消息，可能此案已經出現破口。

其中，是不是有人收了錢或收了錢要退還，還是黨團會議或各政黨事先開會的情形，從保釋金的提升，可以推斷被羈押的人或證人中，有人可能說出比較具體的證據，達到起訴的要件，像是期約賄選等行為。