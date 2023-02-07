正值美軍戰機日前在南卡羅萊納州海岸附近上空擊落中方偵察氣球之際，北京大學智庫「南海戰略態勢感知計畫」5日公布數據稱，今年1月，美軍累計出動64架次大型偵察機前往南海進行抵近偵察，相較去年12月的68架次偵察機略有減少。
數據顯示，1月有28天偵獲美軍偵察機，最多的一天出現4架次，其中P8A反潛機出現最多。
「南海戰略態勢感知計畫」指，偵察架次根據衛星導航監察技術（ADS-B）信號統計，由於部分美軍機在執行偵察任務時採用虛假識別碼或不開啟信號，因此實際數目更多。
正值美軍戰機日前在南卡羅萊納州海岸附近上空擊落中方偵察氣球之際，北京大學智庫「南海戰略態勢感知計畫」5日公布數據稱，今年1月，美軍累計出動64架次大型偵察機前往南海進行抵近偵察，相較去年12月的68架次偵察機略有減少。
數據顯示，1月有28天偵獲美軍偵察機，最多的一天出現4架次，其中P8A反潛機出現最多。
「南海戰略態勢感知計畫」指，偵察架次根據衛星導航監察技術（ADS-B）信號統計，由於部分美軍機在執行偵察任務時採用虛假識別碼或不開啟信號，因此實際數目更多。
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