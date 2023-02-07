里拉在早盤來到1美元兌18.85里拉，隨後收復失地，周一收盤在持平。股市一度大跌5%，銀行股大跌5.5%，隨後也收復了大部分失地。

當地10年期政府債券殖利率來到10.2%，創下近兩個月最高水準，而土耳其信用違約互換(credit default swaps；一種防範主權違約的保險)從上周五收盤的545基點，周一躍升19基點。

In Touch資本市場的資深外匯分析師Piotr Matys說，大地震加劇了五月可能選舉的不確定性。

土耳其中部和敘利亞西北部在當地時間周一清晨發生大地震，至今造成2600多人死亡，數萬人受傷。當天下午又發生數起大規模餘震。

土耳其近年來飽受高通膨和貨幣貶值的困擾；今年五月可能舉行總統和國會選舉，可能為土國近百年來最重要選舉。

近幾年來，土國奉行非正統的經濟和貨幣政策，包括在高利率時期削減利率，市場動盪加劇。

地緣政治的緊張關係在近期更加嚴重。美國一直在警告土耳其，不要對俄羅斯出口化學品、晶片和其它有助於俄羅斯軍事用途的產品。