40歲陳妍希7年前嫁給大陸男星陳曉，同年底生下一子「小星星」，最近陳妍希上節目分享夫妻倆私下的神互動，她透露看起來霸氣十足的陳曉私底下其實是扮演比較依賴她、比較黏她的角色，連點個外送，陳曉都要拿陳妍希的手機去點，而陳妍希也不反對，反而很喜歡夫妻倆生活相當緊密的感覺，也喜歡被老公依賴，讓網友看了吃驚直言：「看不出來」。

陳妍希最近上大陸節目《半熟戀人2》分享婚姻細節，被問到夫妻倆2016年結婚，現在覺得感情是儀式感重要還是日常感重要？陳妍希直言還是覺得儀式感重要，「因為日常感就是你每天過日子就有日常感了呀」，認為反而儀式感是夫妻倆需要去經營和營造的。

陳妍希談跟老公在婚姻扮演的角色。（圖／翻攝自圈內妹妹微博）

又問到陳妍希現今會如何看待感情中的獨立跟依賴？她覺得更重要的是另一半是怎麼樣的人，更進一步說應該是雙方是怎麼樣的人，兩個人是否合拍或互補，這件事似乎沒有標準答案，拿她和老公陳曉舉例，陳妍希覺得自己婚前就是很獨立的人，「我覺得我可以就是在世界任何一個角落，你把我扔出去我覺得，我都還是可以好好地把自己打點好，好好的活著」。

話鋒一轉，陳妍希微笑說：「我老公他就是一個比較依賴的人，每天他就連要點個外賣，他都要拿我的手機去點，但是我又恰巧非常的喜歡他這種依賴我的感覺」，因此陳妍希覺得若要問依賴或獨立哪個比較重要，她覺得要看兩人在一起能不能和諧生活或是更重要，見此，網友回應：「幸福滿滿的雙陳夫妻」、「陳妍希不管說什麼，陳曉也是最寵她的」、「他們夫妻性格是互補的，所以總會有依賴對方的新鮮感」、「挺好的，祝福祝福」。