國道3號下三峽交流道3日下午發生一起球棒隊行車糾紛，1輛貨車遭到3男持球棒砸車，事故影片還傳到美國論壇引起熱議。警方指出，涉案犯嫌為南部人北上旅遊，5日下午先拘提張姓主嫌及共犯，另外2名嫌犯則於6日晚間透過律師投案，後續將依法偵辦，並持續追查共犯。

據了解，涉案的球棒隊當時從嘉義北上預計進行環島旅遊，3日先到宜蘭地區遊玩後，接著從國道3號準備前往三峽老街逛街，卻在國道三號上與1輛貨車發生行車糾紛，雙方互不相讓，當車輛下了三峽交流道後，白色賓士駕駛先將小貨車攔下後，另一輛同行的銀灰色的自小客車下來3名少年，持球棒砸毀小貨車的擋風玻璃後逃逸，砸車影片被民眾放上網路後，引起軒然大波。

案發後新北市警方立即組成專案小組，透過各種相關資訊查證與定位，南下緝捕涉案犯嫌，5日先拘提張姓主嫌及共犯後，6日晚間動手砸車的22歲李姓犯嫌及駕車提供犯罪工具球棒的24歲劉姓犯嫌，在知曉張嫌已被新北警方緝捕到案後自知法網難逃，才在律師陪同下向三峽警方投案。

據了解，當時2人都是在銀灰色自小客車上，發現友人白色賓士車停下後，因此停靠在一旁詢問狀況，得知友人與小貨車發生糾紛，一時腦衝氣不過才會打開後車廂，拿出預藏的鋁棒下車動手砸車，整個犯案過程僅僅17秒鐘，這群少年將被害人檔風玻璃及後照鏡砸毀洩憤後揚長而去，事後新北警方持拘票從嘉義追張嫌到板橋高鐵站才將他緝捕歸案，張嫌事後透漏他們以為他們逃逸的行蹤複雜，已經讓警方無從追查，卻未料到警方1日多就拿著拘票將他緝捕到案。

新北警三峽分局長許城銘表示，該起案件為單純行車糾紛引起的單一事件，但任何人持球棒砸車或恐嚇的暴力行為，已是對新北治安的最大挑釁，新北警也絕對不容許類似事件發生，新北警在此強調，任何人想在新北市犯案，警方一定會用最快的速度、嚴謹的態度、強硬的手段來偵辦查緝，絕不容許挑戰新北警捍衛治安的決心，本案將依刑法妨害秩序、妨害自由、毀損及傷害等罪移送新北地檢署偵辦，並持續追查其他在逃共犯。