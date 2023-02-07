屏東中科院九鵬基地7日上午9時許進行飛彈試射，研判試射飛彈疑是增程型雄二E地對地巡弋飛彈或雲峰飛彈，由於射擊角度仰角高，連50公里外的恆春鎮都能看到，意外目睹的民眾直呼真的非常震撼。

根據射擊通報顯示，射擊危險警戒區域為九鵬基地往外延伸到蘭嶼、綠島，再往北至宜蘭外海空域，警戒區南北長約300公里，最大彈道度為0至10萬呎。

九鵬基地試射飛彈，民眾意外目睹珍貴畫面。(民眾提供)

上午9時許，九鵬基地發出轟然巨響，飛彈直射天際、消失在雲層中，由於上午能見度高，飛彈後方長長氣流清晰可見，也意外讓民眾目睹這珍貴畫面。