新竹市33歲張姓女子3個月前發現左邊乳房有1顆腫塊，但因工作繁忙，腫塊又若有似無不以為意，直到腫塊變硬才連忙就醫，經切片確診為乳癌。醫師指出，亞洲女性乳癌發病年齡平均比歐美女性提早10年，近年更有年輕化趨勢，提醒民眾摸到異常腫塊盡快就醫，避免錯過黃金治療期。

新竹台大分院指出，張女就診並進行乳房超音波後，外科醫師告知該腫塊有可能為惡性，建議做乳房攝影及切片檢查。經切片後，確診為乳癌，並從電腦斷層發現，張女左邊腋下有腫大的淋巴結，所幸無其他遠端轉移。

張女隨後立即被轉至腫瘤醫學部門診，透過醫病共享決策後，決定先安排前導性化療及標靶治療，經6次治療後，追蹤超音波發現腫瘤幾乎消失，近期已準備入院接受乳癌切除手術。

新竹台大分院腫瘤醫學部醫師楊明翰指出，乳癌是台灣女性癌症死因第2名，且患者集中在45歲到65歲間，國內外報告顯示，亞洲女性乳癌發病年齡，平均比歐美女性提早10年左右，近年更有年輕化趨勢。

國健署有提供免費的2年1次乳房攝影篩檢，主要針對40至69歲女性，但包括有乳癌或卵巢癌家族史、停經後肥胖、未曾生育或第1胎在30歲以後、胸部接受大劑量放射線照射、初經較早、停經較晚等，都是罹癌危險因子，楊明翰提醒民眾，自我檢查乳房腫塊或有無乳頭異常分泌物的觀念十分重要。

針對乳癌病人的治療，楊明翰說明，主要可分成手術切除、前導性或輔助性全身性治療、輔助性放射線治療等，並非所有病人都需要接受所有治療，隨著全身性治療藥物進步，目前有部分乳癌病人可於手術前，先接受前導性全身性治療，盡量讓腫瘤縮小。

例如，案例中的張小姐，就是在接受前導性化療及雙標靶治療後，發現腫瘤幾乎消失，故術後只須接受輔助性標靶及賀爾蒙治療，不需再接受其他輔助性化學治療。

楊明翰也提醒，早期乳癌的5年存活率超過9成，第1期乳癌更高達95％，因此民眾若摸到異常乳房腫塊時，擔憂跟恐懼很正常，但唯有盡快就醫檢查，才能避免錯過黃金治療期。