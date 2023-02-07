物價飛漲，國產雞腿進貨價已來到每公斤170元，一名網友好奇詢問雞腿便當價格多少錢才合理？台北的雞腿便當大概都要120元起跳，貴到他改吃80元的宮保雞丁，不知道南部會不會比較便宜，引起網友討論，不少人點破殘酷真相說，南部的雞腿便當也快破百，太便宜的肉就很少。

一名網友日前在PTT上分享，台北市的雞腿便當大概120元，新北市的雞腿便當約95元，南部的雞腿便當價格他不太確定，但推測可能差不多85元。原PO坦言現在雞腿便當真的有點貴，因此他常常會退而求其次，改吃只要80元的宮保雞丁便當，也很好奇大家現在還吃得起雞腿便當嗎？

貼文引起討論，不少人留言說，雞腿便當越來越貴，就算在南部也很難找到85元的雞腿便當。「南部雞腿便當也要90到100元了」、「南部85元的雞腿飯，你只吃得到一隻棒棒腿」、「台南雞腿便當110元」、「南部哪來85元的雞腿便當？除非是特別找的」、「有些85元便當的選項，配菜真的超雷」。

另有網友說，如果認真找，還是可以找到佛系店家，用超實惠的價格賣便當，但大多便宜的便當，不是雞腿超小，就是配菜很糟糕，「有些便宜的雞腿便當，腿根本沒什麼肉」、「花蓮的雞腿便當現在也差不多接近100元了」、「我家附近的便當店，小雞腿大概是70元、大雞腿80至85元」。