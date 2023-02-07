霸榜表演藝術類第一名的podcast節目「郝聲音」主持人－『財務思維專家』郝哥專訪台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘，如何以藝術右腦結合數字左腦，讓企業永續！

專訪過程在主持人郝哥風趣機智的帶動之中，鄭家鐘老師輕鬆解析分享，嚴肅的永續經營，卻可以使用柔軟的藝術思維管理公司的最新概念。

為什麼企業管理者要具備藝術思維？藝術思維源自於藝術欣賞，而藝術鑑賞尤為需要人們具足觀察、深看與俯瞰的能力。現代經營管理不能夠只看見現象，更需要進一步用藝術鑑賞力作系統性分析。傳統商業思維著眼於產業流程，也就是從上游製造到產銷的線性經濟，致力於降低生產成本、提高獲利。但是現在更前瞻的做法是，可將回收作為基礎，將廢棄物升級再造、創造更高的產值，這就是循環經濟的概念。

而且早在10年前，哈佛大學商業課程就已經將藝術思維納入正規課程。因為學習藝術思維，特別是跨領域的藝術激盪，正能矯正傳統專業教育的偏差，讓經營者可以跳脫傳統的經營框架，思考其他新的選項。這就像藝術家的創作，永遠有意料之外的創意。

現代企業思維不應限於節流，更需要從無用之物中發掘新興價值與可能性。並借助社會回饋與利害關係人參與等多元途徑，型塑友善環境與正向循環。企業菁英具備優秀的商業思考能力，卻也被匡限於慣性思維當中，「商業精英的ESG永續課」旨在協助企業管理人才離開舒適圈，創造藍海的潛在思考力，讓時代危機轉化為發展助力。

鄭家鐘在「時報大師會館」的大師講堂「商業菁英的ESG永續課---藍海思考、藝術解套、ESG創新」之課程裡，提出許多利用藝術思維經營企業的成功範例，也說明藝術欣賞的技巧，讓你從跨領域的藝術作品裡看到企業永續經營的更多可能性。