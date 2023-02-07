中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、地區安全研究中心主任鍾飛騰7日在大陸《環球時報》撰文指出，北約祕書長史托騰柏格不久前相繼訪問韓國和日本，意欲加強和韓日在軍事領域的合作。這一動作預示北約試圖從一個跨大西洋安全聯盟向全球性安全機構的轉變，但這將對亞太地區的和平發展產生不利影響。

鍾飛騰表示，史托騰柏格在和日本首相岸田文雄會談後，雙方發表聯合聲明提及中國，不僅稱中國為「對基於規則的國際秩序的挑戰者」，而且還強調中國增強軍事力量是「令人嚴重關切的問題」。 史托騰柏格還宣稱，中國控制了某些北約成員國的基礎設施，也將影響北約的安全。盡管該聯合聲明稱雙方還未將中國視作對手，但又說要共同解決中國帶來的挑戰。

韓國與北約的合作進展較為迅速。去年6月，韓國總統尹錫悅首次參加在西班牙馬德里舉行的北約峰會，11月韓國設立駐北約外交使團。史托騰柏格訪韓日，在崔鍾賢學術院和日本慶應大學演講後的問答環節中，透露出「北約亞太化」的關鍵資訊。

鍾飛騰稱，史托騰柏格在演講中特意強調，去年6月，北約和「亞太4國」（AP4）——韓國、日本、澳洲和紐西蘭——首次共同參加北約馬德里峰會，成為北約強化和印太夥伴合作的重要步驟。此次峰會的一個凸出特徵是，涉中問題在北約議程中占據著重要位置，而在以往北約的相關戰略文件中從未提及中國。今年北約很可能將繼續邀請AP4成員參加7月在立陶宛舉行的峰會。

當被問及是否計畫將北約與AP4的合作制度化時，史托騰柏格表示，在很多方面北約已經把這種合作制度化了。其主要的合作領域包括海事、網路、技術和軍備控制等。

鍾飛騰強調，當然，北約要想推進「亞太化」、實現全球化也面臨三個挑戰。

第一，是聯盟管理面臨挑戰。將一個基於歐洲的安全架構拓展至全球，勢必要應對北約成員國在亞太利益不一致的問題，這是美國聯盟系統中長期存在的管理聯盟內部的難題。近期最為顯著的一個案例是，美國拋開北約在亞太地區組建美英澳「AUKUS」安全聯盟，實際上就是要避開法國、德國等的反對。

第二，是美國針對中國的「新冷戰」不得人心。北約是冷戰的產物，美國是北約的主導者，但無論是亞洲國家，還是北約多數歐洲成員國，均不想加入陣營對抗的「新冷戰」。 史托騰柏格在回答韓日聽眾的提問時，也不得不承認，北約的成員均與中國有密切的經貿往來，沒有成員贊成與中國「脫鉤」。北約面臨的難題是，在安全和經濟之間取得平衡並不容易。

第三，以價值觀畫線應對安全挑戰是本末倒置。北約目前的成員國有30個，總人口約為10億，慣常用所謂「民主」和「人權」等價值觀界定安全威脅。然而，全球80億人口和西方價值觀主導下的10億人口的安全挑戰是非常不同的。人類需要一場安全領域的觀念變革，妥善應對氣候變化、貧富差距、醫療衛生、就業以及其他基本公共服務等領域的安全挑戰。