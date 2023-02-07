國安會祕書處處長春節期間出國旅遊，被立委爆料為趕在核准日期前出關，大耍官威與基層人員衝突。總統府今（7）日表示，該員此行出入境均依其申請起迄時間辦理，但因溝通不當致生誤會，國安會除依規定處理檢討外，並向相關單位及負責人員表達歉意。

立委邱顯智、王婉諭今召開記者會，爆料國安會祕書處處長為趕在核准日期前出關，對基層人員咆哮、拍桌，最後在移民署人員協調下順利提前坐上飛機，更在事後完成補登，被批「這不是耍官威什麼才是耍官威？」

針對外界質疑該處長是否違法出境？總統府發言人林聿禪今表示，本案經過調查，該人員為國安會會內轄理行政工作的事務官，屬應受出境管制人員。

林聿禪說，該員經申請核准於1月22日出境，然因航班起飛時間為22日凌晨12時15分，故擬於21日晚間10時許進行出關查驗，但因未至核准出境時間（22日）而未被放行，並因此與工作人員爭執，後續該員經協助於22日凌晨出境。

林聿禪表示，儘管該員此行出、入境均依其申請起迄時間辦理，但因溝通不當、致生誤會，國安會除依規定處理、檢討外，並向相關單位及負責人員表達歉意。