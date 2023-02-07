現代人生活忙碌，怕自己營養不均衡，常一次抓起一堆保健品直接吞服，但營養師表示，有些保健品會互相競爭吸收，混在一起吃會影響吸收率，例如鐵與鈣在人體是相同的吸收管道，同時吃會影響吸收率。

營養師黃乙心在其臉書粉專上整理出保健品5組合錯誤吃法，不僅沒效，還可能產生副作用。

1. 鐵與鈣：

因為鐵跟鈣在人體是相同的吸收管道，所以彼此會互相競爭吸收，而影響吸收率。許多研究指出，會互相競爭的大多是「補充錠劑」，而非一般飲食型態，所以市售的高鐵奶粉不受此補充錠劑的影響。

2. 魚油與鈣：

因為過多的油脂會影響鈣質吸收，也有說法是部分消化道較敏感的人，可能會因此不舒服。

3. 魚油與膳食纖維

因為膳食纖維在人體會吸附油脂，導致影響到魚油這類油脂類的吸收。

4. 鐵與膳食纖維：

因為膳食纖維會結合鐵，因此降低鐵吸收率。

5. 葉黃素與β-胡蘿蔔素

因為兩者在人體有相似的吸收途徑，所以彼此會互相競爭吸收，而影響吸收率。