台灣房價居高不下，對於年輕人來說買房大不易，其中高雄去年受到台積電設廠效應帶動，房價明顯上漲，近日有網友在PTT發文指出，高雄新落成的大樓要價1500萬，透天厝房價更扯，他感嘆如今在高雄年薪百萬也買不起新房，引發其他網友熱烈討論。新加坡總理李顯龍先前則分析台灣年輕人買不起房的關鍵，強調台灣經濟失去了明確的發展方向，新加坡多數人是想結婚就買房，台灣則可能是買房了才敢結婚。

原PO發文表示，以前在高雄年薪百萬是走路有風、人中之龍，可是時代變遷，2023年高雄新大樓開價都要1500萬，透天厝房價更扯，根本是天價，他無奈表示，最宜居的高雄，年薪百萬竟也買不起新房子了，「大家不覺得扯嗎？難怪一堆人躺平。」

不少網友對高雄房價上漲很有感，紛紛表示「現在年輕人只能買小套房，新房別想了」、「北高雄新房尤其是美術館那邊，都是北部人到高雄炒作，高雄本地人根本買不起」、「沒父母贊助，一般民眾連蛋白區也買不起」。

但也有網友吐嘈，「年薪百萬怎麼會買不起1500萬房子，除非你要全額」、「1500萬自備款才多少，連這些都拿不出來，真的是你太廢」、「高雄那麼大，真的都買不起嗎？」、「明明一堆中古屋價格便宜然後提都不敢提」。

針對台灣年輕人買不起房的痛，新加坡總理李顯龍8年前曾談及亞洲四小龍，他提到台灣經濟失去了明確的發展方向，台灣年輕人確實有理由擔心未來發展，他舉例，如果問台灣年輕人「什麼時候打算買房子？」，對方可能以為你是逗笑他或戲弄他，因為他們無法想像自己可以買房子，除非是大富豪；反觀新加坡「大家都是買完房子才結婚吧？所以完全不相同」。