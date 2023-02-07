繼柬埔寨首相洪森將於9日訪問北京，伊朗政府也宣布該國總統萊希（Ebrahim Raisi）正計畫訪問中國大陸的消息。外界預期，此行或討論中國大陸在伊朗石油天然氣領域投資等戰略問題。

俄羅斯衛星社7日報導，伊朗外交部發言人卡納尼宣布，德黑蘭正在計畫該國總統萊希訪問北京，但並未透露具體時間。他同時指出，訪問是基於兩國之間現有的協議。

鳳凰網日前報導，伊中友協主席、伊朗前副外長布魯傑爾迪對於萊希訪問北京一事指出，雙方關係在本質上具有重要意義。大陸是聯合國常任理事國之一，伊朗是地區的核心國家之一，在諸如「一帶一路」政策等領域，伊朗可以發揮重要作用。

布魯傑爾迪表示，他認為在萊希本次出訪北京，將把諸如「一帶一路」、中國大陸在伊朗石油天然氣領域投資等戰略問題和長期事務的諒解備忘錄，轉化為一項項簽署的協議。

對雙方除了石油天然氣以外的合作，布魯傑爾迪表示，現在最重要的項目是建造高鐵；而伊朗可以在電動汽車等領域、太陽能發電站與中國大陸緊密合作，此外還有伊朗北部高速公路。