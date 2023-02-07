土耳其6日發生芮氏規模7.8級淺層地震，傳出已造成嚴重的傷亡，我國第一批的搜救隊在6日晚間搭機啟程前往救災。而高雄市消防第四大隊特搜中隊也已整備，如消防署下令擴大支援，23名搜救員和3隻搜救犬隨時處於可出動狀態。

高雄特搜中隊已準備就緒。（洪靖宜攝）

裝備一一整備齊全，加上平時紮實的訓練與模擬，高雄市消防第四大隊特搜中隊，準備就緒，第四救災救護大隊大隊長薛裕霖說，特搜隊都已集結待命，包含裝備和犬隻都已經處於最佳狀況應勤，如地震為儀偵測器、光纖生命影音探測器、雷達生命探測器、圓盤切割機、消岩機、搜救繩索等器材都已經保養完成。

3隻搜救犬也已處於隨時可出勤狀態。（洪靖宜攝）

高雄市特搜人員參加過大小地震搶救，包含高雄及鄰近縣市，都具有豐富救災經驗，而3隻搜救犬同樣也都具有搜救經驗，其中已經服役5年的1線4星搜救犬「羅傑」，曾參與過台南維冠大樓、花蓮地震雲門翠堤倒塌救災勤務、「柔依」曾參與明霸克露橋沖毀搜救勤務，「傳八」則是在地方搜山勤務也有牠的身影。

高雄市特搜共23名搜救人員和3隻搜救犬隨時處於可出動狀態，裝備人員都已就緒，如消防署下令擴大支援，隨時處於可出動狀態。