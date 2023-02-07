《山中森林》王子、郭雪芙版海報。（禾力文創提供）

賀歲檔電影《山中森林》上映邁入第三周，日前釋出由導演姜寧跟男主角邱勝翊（王子）的幕後對談。首先姜寧讚許王子在片中演技可圈可點，尤其在跟飾演大哥的李康生下跪那幕，很讓觀眾們動容，但王子卻特別對這場戲有意見，原因是當初是用一鏡到底的方式，但最後大銀幕呈現卻是剪開了，姜寧解釋因片長太長，需把一顆鏡頭剪開才能縮短這場戲的長度，自己也覺得可惜。

另訪談中王子提到自己在所有角色中除了自己飾演的「成澔」外，最喜歡的角色就是由謝成均所飾演的另一位大哥「沙鷗」。王子說到，自己因為是李康生的小弟，因此很少跟謝承均對到戲，相對也對「沙鷗」這個角色有刻板的壞人印象。直到看完首映後，發覺「沙鷗」根本就是悲劇英雄，所有的苦都自己吞，還要被誤會是壞人，到最後劇情的反轉讓王子不禁也為謝承均所飾演的「沙鷗」一角感到難過。

情人節檔期將至，電影《山中森林》雖是幫派題材，但片中有著雙主線感情戲，不管是李千娜跟李康生的部分，還是王子跟郭雪芙的部分，都是值得觀眾進戲院帶著另一半去欣賞，度過一個美好的情人假期。