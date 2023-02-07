台中港酒店推出生日超值優惠，邀請當月壽星一同慶祝生日。(台中港酒店提供)

台中港酒店推出生日超值優惠，邀請當月壽星一同慶祝生日。(台中港酒店提供)

農曆春節過後，旅宿業者展開行銷新策略。台中市梧棲區台中港酒店推出生日超值優惠，邀請當月壽星一同慶祝生日。當月壽星入住即贈生日明信卡乙張，內含6種優惠不僅有飯店精心準備的生日禮物外，當日壽星還可免費延遲退房1小時，滿足外出旅遊吃到飽、睡到飽的特權。

台中港酒店指出，當月壽星準備特生日驚喜，喜歡儀式感的朋友們千萬不能錯過，每日限量5間壽星專屬佈置；充滿氣氛的生日派對氣球與旗幟布置，讓入住的民眾直呼很有儀式、備感尊榮。

專案活動優惠有翌日自助式百匯早餐吃到飽，享館內免費設施三溫暖、健身房、還有高人氣FUN世界球池，並贈送台中港酒店吉祥物「鷗嗨喲」玩偶乙隻（價值980元）陪伴一起過生日。超高CP值慶生旅遊新選擇，讓您輕鬆享受生日時光延續美好旅行記憶。

壽星好康優惠拿不完。台中港酒店說，隱藏在5樓的SEA SPA會館當月壽星也推出全課程55折優惠，讓疲勞的身體好好放鬆一回；位於1樓大廳落地窗區的Pier88餐酒館，當月壽星也享餐飲8折優惠，同行友人9折優惠，誠摯邀請民眾蒞臨，創造難忘的美好回憶！