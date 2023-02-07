看好Kia品牌聲勢與銷量齊揚，尚騰汽車集團經營國內進口車品牌版圖再創新局，決定投資布建新北市據點，除了經銷歐洲血統Skoda、性能奢華跑車Porsche兩大歐系品牌，今日宣布獲得Kia總代理台灣森那美起亞授權，取得Kia品牌新北市「溪北區域」經銷權，打造鐵三角的布局策略。

尚騰汽車集團過去五年來，在台灣進口車市場經銷事業上繳出漂亮的成績單。除了即將於內湖舊宗路商圈的高級品牌一級戰區開設全新Skoda 3S（Sale、Service、Spare parts）服務據點；2018年啟用的新北保時捷中心更創下國內經銷商投資新標竿，打破國內豪華汽車品牌服務的既定印象。

而全新投資的台南保時捷中心亦甫於2023年1月17日正式開幕，用最高軟硬體規格服務南台灣市場的客戶，在在展現尚騰汽車集團積極拓展版圖與提升集團服務品質的強烈企圖心，而近年品牌聲勢與銷量皆大幅成長的Kia，也將成為尚騰汽車集團旗下最新經銷品牌。

尚騰汽車事業營運規劃處長蘇嘉明表示，「尚騰汽車集團看好Kia品牌同時擁有乘用車與商用車的完整產品線、再加上優異產品本質與齊全的電動車產品計劃，在未來 10年國內汽車市場將擁有快速增長的潛力。因此尚騰汽車集團將籌設全新經銷公司：Sunrek Motors尚麒汽車股份有限公司，經營集團旗下Kia品牌在新北市負責區域內的新車銷售及售後服務等相關業務。」

蘇嘉明說，尚騰汽車集團選定於幅員遼闊、消費實力雄厚的新北市溪北地區投資，而銷售服務據點亦將優先設立在核心的新莊區，提供消費者更多元便利的賞車與保修服務。

尚騰汽車集團在獲得Kia總代理台灣森那美起亞授權之後，旋即展開一系列相關運營計劃， 包括打造符合Kia原廠規範的全新旗艦展示中心、保修服務據點及進行團隊人才召募行動。尚騰汽車集團深知人才乃企業營運成長的必備要件，而且必須建立嚴謹的「選、訓、培、 用」之管理制度；唯有專業領銜、訓練精實的團隊，方能提供來店貴賓優質的服務體驗。

尚騰汽車集團Kia品牌展售暨服務中心預計於 2023 年第二季正式開幕營運，尚騰表示，歡迎對乘用車與商用車銷售、服務與保修方面具備熱情與專業技能的人才加入，一起迎接充滿機會與挑戰的未來。