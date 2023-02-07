微軟周一亦宣布將在周二發表自家的AI產品。

這一連串的發展反映出矽谷有多看好「生成式人工智慧」（generative AI）將帶來的巨大變化。所謂的生成式AI是指機器透過學習能生成全新的內容，可能是一篇文章、一張圖片、一個音檔或是一部影片。

新創公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT崛起，已經成為谷歌近來所面臨最大的挑戰之一。微軟是OpenAI的主要投資人，並在1月初宣布將加碼投資Open AI高達100億美元。

谷歌也已開始加快AI布局，《金融時報》報導，該網路搜尋引擎巨頭在2022年底悄悄投資由OpenAI前員工所成立的新創公司Anthropic，投資金額為3億美元，約取得持股10%。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在官網中宣布其公司將推出名為「Bard」的對話式AI服務，在測試過用戶的反饋後將於未來幾周公開發布。

皮查伊並表示，谷歌擬在其搜尋引擎中增添AI功能，為例如「學習吉他還是鋼琴比較容易」這類複雜的查詢合成答案的材料。目前對於答案明確的問題，谷歌會提供網路上已經存在的內容。

谷歌並未透露其搜尋服務更新的時間，但其搜尋引擎將加入AI服務，反映出在微軟的Bing邁向AI之際，谷歌也打算拚了。

根據路透社看到的邀請函，微軟計畫將AI技術融入其所有產品，並擬在周二召開記者會介紹相關的發展情況。除了微軟執行長納德拉（Satya Nadella）之外，OpenAI執行長Sam Altman在推特上宣布也將出席這次活動。

谷歌打算讓「Bard」如何有別於OpenAI的ChatGPT，目前尚不得而知。皮查伊表示，這項新服務將取用網路上的資訊。相較之下，ChatGPT只有截至2021年的資訊。

「Bard」聊天機器人採用的技術是谷歌名為「LaMDA」的對話程式語言模型。

皮查伊表示，谷歌亦計畫自下個月起開始向創作者和企業提供技術工具，這些工具首先由LaMDA支援，之後由其他AI技術支援。