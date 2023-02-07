永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，依永豐投信投資研究團隊編製之「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，2月最新數值達52分，較前月小幅回落6分，主要是在近期市場反彈行情下，部分資金逢高先出場，致使資金動能相對轉弱，整體投資熱度稍降。

「基礎建設投資溫度計」為永豐投信結合全球經濟景氣動向、基建產業獲利前景、股市評價、資金動能、技術指標等五大面向，綜合分析產業熱度指標，數值區間從0至100，進而量化基礎建設產業的市場熱絡程度。

陳世杰分析，儘管基建投資熱度在市場漲多壓力下略見降溫，但仔細觀察，基建股價評價已連續第3個月上調獲利前景，顯示基本面續強，有利投資信心持穩。此外，技術面也有利多方，MSCI全球基礎建設指數近期，不僅站上季、年線，月線更突破年線上揚，季線也往年線靠攏，代表多頭勢力相對具優勢。

針對上周聯準會如預期升息1碼，並暗示升息周期已近尾聲，陳世杰認為，目前通膨壓力看似趨緩，但今年全球經濟主旋律還是很難脫離通膨，況且根據歷史經驗，升息結束後緊接而來的往往就是經濟疲弱，而基礎建設產業具備剛性需求，訂價通常也有跟隨通膨物價調整的彈性機制，得以支撐股價相對抗震，因此想在今年經濟逆風下找投資標的，基礎建設產業應是不錯選擇。