國民黨台北市議員徐巧芯喊出「世代交替」後，許多藍營的年輕世代紛紛表態有意挑戰2024立委選舉，國民黨台北市前議員羅智強也稱要回台北市參戰，百花齊放的同時，卻被認為2022勝選後即開始黨內互打。不過國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹反對「互打」一詞，認為有意挑戰的人主動表態，以黨中央、黨部的立場其實是好事。

黃呂錦茹今（7）日在廣播節目《嗆新聞》接受專訪，談到目前國民黨被質疑內鬥的狀況，她反對國民黨正在「互打」，直言這樣總比私下較勁、暗潮洶湧還要好，大家表態意願後，對黨中央、黨部來說反而容易，只要做民調就好。

至於要以全民調還是搭配黨員民調的方式進行，黃呂錦茹提到，2020年立委選舉時，北市有時任議員王鴻薇挑戰立委費鴻泰、議員徐弘庭挑戰立委賴士葆，初選的民調都是以3成黨員民調配上7成全民調，但結果發現2種民調的輸贏比例幾乎一樣，加上2021四大公投北市結果是全過關，代表台北市民理性程度很高，而黨員投票成本高還可能造成分裂，因此她主張未來北市只要全民調就好。

針對徐巧芯投入初選的起手式，黃呂錦茹首先嘆了一口氣，接著又失笑說徐喊出「神擋殺神、佛擋殺佛」這8個字確實較刺激，一開始她也想過怎麼會講這種話，但徐一直以來都會用這種偏向年輕人的網路用語來表現，因此她個人還是可以接受，加上徐確實是一位很優秀的議員，「看民眾喜歡哪個，我們就用民調結果來決定」。

此外，針對羅智強表態回北市參選立委一事，期待羅挑戰士林、大同的黃呂錦茹透露，羅當初打給她時，就表態想選大安區，但她聽完後反問「你有那麼好命嗎？你應該不是有這種好命的人嘛，對不對？」至於後續如何，因她已心生去意，因此沒有進一步了解。