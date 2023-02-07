美菲「肩並肩」2022演習期間部署的飛艇活動軌跡。（圖：南海戰略態勢感知）

美菲「肩並肩」2022演習期間部署的飛艇活動軌跡。（圖：南海戰略態勢感知）

中國偵察氣球入侵美國領空，行經多處敏感區後遭美軍擊落。有美國防官員表示，中國這類偵察氣球可組成「一個艦隊」，過去幾年「五大洲的國家上空都曾見過」。事實上，使用高空偵察氣球並非中國獨有，美國自己就曾經在主權爭議複雜的南海上空部署偵察氣球。

據北京大學智庫「南海戰略態勢感知」掌握，在2022年美菲「肩並肩」演習期間，2022年3月底至4月初，美軍就至少部署了4艘類似的飛艇（氣球）。這些飛艇並非美國國防部或美軍資產，與美軍租用民用飛機在南海進行抵近偵察有異曲同工之處。

另據《南華早報》2022年12月23日報導，當時在菲律賓蘇比克灣附近的南海上空發現不明飛行器，後被證實為平流層飛艇。關於該飛艇的照片拍攝於菲律賓蘇比克灣的呂宋島，首發於臉書，後被多家媒體轉載。

儘管包括《南華早報》在內的多家媒體均表示，沒有證據表明這個飛行器屬於中國，但多數均含沙射影中國。美國「戰區」網（The Warzone）聲稱，該飛艇的外形與中國研發的「天恆」號飛艇相似，並由此猜測該飛艇屬於中國，用於監控南海島礁或偵察美軍基地。

「南海戰略態勢感知」指出，這艘飛艇更大可能屬於美國。首先，美國在菲律賓有各種軍事存在，且美菲軍事互動頻繁，在蘇比克灣附近出現此類飛行器，美軍的嫌疑最大；此外，美軍此前已有類似部署。據「南海戰略態勢感知」掌握，在2022年美菲「肩並肩」演習期間，2022年3月底至4月初，美軍就至少部署了4艘類似的飛艇。

「南海戰略態勢感知」指出，據ADS-B信號，這4艘高空飛艇的ICAO號碼分別為AD0512、AD08C9、AD015B、ACFDA4，均起飛於菲律賓克拉克基地，在南海和菲律賓海開展偵察活動，每艘飛艇的活動週期在1周左右。其中，AD08C9的活動時間為3月30日-4月1日、AD08C9的活動時間為3月30日-4月2日、AD015B的活動時間為4月2日-4月9日、ACFDA4的活動時間為4月2日-4月9日。它們都來自於美國Raven Aerostar公司，主要任務大概率是為「肩並肩」演習提供情報支持。

Raven Aerostar公司與美國國防部關係密切，曾多次參與美軍演習。2021年9月15日，在挪威安多亞「雷霆雲」實彈演習期間，Raven Aerostar公司曾發射此類高空飛艇，用於探測演習區域中的模擬目標。

高空飛艇／探測氣球項目是美國陸軍和陸戰隊正在探索的多域傳感系統（MDSS）概念的一部分，將填補陸基、空基與天基情報監視偵察（ISR）之間的空白。美國此類高空探測氣球的作業高度一般在平流層大約15000-20000米，一次能部署100天，試驗最長時間為300天，可中途回收，作業半徑為50公里（相當於作業面積7850平方公里），作業分辨率為5公分。具有通信、導航、遙感等一體化功能，與衛星、偵察機等偵察手段相比，成本更低、滯空時間更長、分辨率更高。

另外，值得注意的是，這是美國在南海對中國開展「灰色地帶」競爭的又一重大嘗試。這些飛艇並非美國國防部或美軍資產，與美軍租用民用飛機在南海進行抵近偵察有異曲同工之處。一方面，此舉是希望通過民間力量來彌補美軍平台及傳感器數量的不足；另一方面，更重要的是用來探索或拓展美國軍事行動的邊界。